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Espreso.tvОбществоПринц Уильям переболел коронавирусом в тяжелой форме, - СМИ

Принц Уильям переболел коронавирусом в тяжелой форме, - СМИ


фото: reuters
Британский принц Уильям в апреле 2020 года переболел коронавирусом нового типа COVID-19

Об этом сообщает The Sun.

По данным журналистов, принц получил положительный тест на коронавирус, но сначала принял решение продолжать работу в обычном режиме.

Позже заболевание перешло в тяжелую форму, и принц Уильям был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, где за ним ухаживали врачи.

Сообщается, что принц Уильям принял решение не сообщать публично о своем заболевании из-за новостей о коронавирусе у премьер-министра Бориса Джонсона и своего отца, принца Чарльза.

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