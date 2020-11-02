Принц Уильям переболел коронавирусом в тяжелой форме, - СМИ
2 ноября, 2020, 15:14
Британский принц Уильям в апреле 2020 года переболел коронавирусом нового типа COVID-19
Об этом сообщает The Sun.
По данным журналистов, принц получил положительный тест на коронавирус, но сначала принял решение продолжать работу в обычном режиме.
Позже заболевание перешло в тяжелую форму, и принц Уильям был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, где за ним ухаживали врачи.
Сообщается, что принц Уильям принял решение не сообщать публично о своем заболевании из-за новостей о коронавирусе у премьер-министра Бориса Джонсона и своего отца, принца Чарльза.
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