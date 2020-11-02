2 ноября, 2020, 16:42

Более 200 польских генералов различных силовых структур в отставке призвали власти и протестующих сесть за стол переговоров для поисков выхода из кризиса, возникшего после решения Конституционного трибунала Польши по абортам

Текст обращения опубликован на интернет-портале Onet.

"Дальнейшая эскалация действий, подстрекательство и безответственное поведение приведет к трагическим и необратимым последствиям. Иногда чрезмерные эмоции, неконтролируемое развитие ситуации может привести к кровопролитию. Мы опасаемся ситуации, когда на улицах польских городов снова может случиться применение силы и ненужные жертвы", - говорится в открытом письме.

Генералы призвали власти учесть мнение большинства общества и изменить положение об ограничении абортов. Бывшие силовики также призвали организаторов протестов воздержаться от проявлений насилия, полицию - помнить, что она служит обществу, а политических и моральных авторитетов - защитить базовые ценности и склонить стороны конфликта к переговорам.

Экс-заместитель главы МВД РП Адам Рапацкий заметил, что обращение хотели подписать и действующие генералы, однако решили этого не делать, чтобы не иметь проблем на службе.

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