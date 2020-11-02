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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: правозащитники назвали более 300 задержанных

Протесты в Беларуси: правозащитники назвали более 300 задержанных


фото: reuters
В Беларуси на акциях протеста 1 ноября задержали около 310 человек

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Среди задержанных - член основного состава координационного совета белорусской оппозиции Денис Готто, сообщила пресс-служба совета.

Больше всего задержанных - в Минске.

Напомним, ранее сообщалось о более 260 задержанных.

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