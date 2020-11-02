Протесты в Беларуси: правозащитники назвали более 300 задержанных
2 ноября, 2020, 11:14
В Беларуси на акциях протеста 1 ноября задержали около 310 человек
Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".
Среди задержанных - член основного состава координационного совета белорусской оппозиции Денис Готто, сообщила пресс-служба совета.
Больше всего задержанных - в Минске.
Напомним, ранее сообщалось о более 260 задержанных.
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