Промежуточные результаты киевских выборов обнародуют 3 ноября

2 ноября, 2020, 14:39

Киевская городская территориальная избирательная комиссия 3 ноября озвучит промежуточные результаты голосования на выборах

Об этом заявила глава столичной ТИК Валентина Королькова, передает Укринформ.

"Все данные по цифрам будут объявлены завтра Ниловым Николаем Викторовичем - это заместитель главы городской территориальной избирательной комиссии, он ведет текущий весь подсчет. Промежуточные данные всех протоколов, которые утверждены, будут обнародованы завтра в 13 часов", - рассказала Королькова.

Она сообщила, что протоколы сдали уже 9 районных в Киеве территориальных избирательных комиссий.