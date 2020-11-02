Промежуточные результаты киевских выборов обнародуют 3 ноября
2 ноября, 2020, 14:39
Киевская городская территориальная избирательная комиссия 3 ноября озвучит промежуточные результаты голосования на выборах
Об этом заявила глава столичной ТИК Валентина Королькова, передает Укринформ.
"Все данные по цифрам будут объявлены завтра Ниловым Николаем Викторовичем - это заместитель главы городской территориальной избирательной комиссии, он ведет текущий весь подсчет. Промежуточные данные всех протоколов, которые утверждены, будут обнародованы завтра в 13 часов", - рассказала Королькова.
Она сообщила, что протоколы сдали уже 9 районных в Киеве территориальных избирательных комиссий.
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