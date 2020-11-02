Президентские выборы в Молдове: подсчитано 100% бюллетеней, первый тур выиграла Мая Санду

2 ноября, 2020, 13:29

Экс-премьер Молдовы Мая Санду, известная своими проевропейскими взглядами, обошла пророссийского соперника Игоря Додона и выиграла первый тур президентских выборов в Молдове

Она набрала 36,16% голосов согласно обработанным 100% бюллетеней ЦИК страны.

Согласно данным ЦИК, Игорь Додон набрал 32,61% голосов избирателей.

При этом Санду поддержали 70% избирателей с молдавской диаспоры.

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый находится на третьем месте с 16,90% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - на четвертом с 6,49%.

Второй тур выборов в Молдове назначен на 15 ноября.

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