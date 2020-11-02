Представитель Рады в КСУ назвала сроки формирования нового состава суда
2 ноября, 2020, 10:24
Новый состав Конституционного суда Украины может быть сформирован в срок от трех до шести месяцев
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря ( "Слуга народа").
"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и представление кандидатур, и проведение конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - сказала она.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- Президент Зеленский заявил, что нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами.
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