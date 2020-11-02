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Espreso.tvОбществоПредставитель Рады в КСУ назвала сроки формирования нового состава суда

Представитель Рады в КСУ назвала сроки формирования нового состава суда

Новый состав Конституционного суда Украины может быть сформирован в срок от трех до шести месяцев

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря ( "Слуга народа").

"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и представление кандидатур, и проведение конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - сказала она.

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