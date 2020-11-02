Полиция открыла дело против развлекательного заведения в Киеве из-за работы ночью

2 ноября, 2020, 16:26

Полиция Киева открыла уголовное производство против киевского развлекательного заведения из-за работы ночью несмотря на запрет

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению во время последней отработки в Голосеевском районе столицы в 22:30 по ул. Большой Васильковской полицейские выявили развлекательное заведение, которое нарушало карантин о запрете работы после 22:00. Следователи провели неотложный обыск в помещении, где обнаружили и изъяли документы, подтверждающие факт работы заведения после 22:00, а именно чеки, записи с камер видеонаблюдения и другие документы.

В пресс-службе отметили, что ранее на должностное лицо развлекательного заведения составляли административные материалы за нарушение карантина.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полиция имеет все законные основания проверять такие заведения.

"Несмотря на конспирацию и хитрости отдельных владельцев, которые часто организуют закрытые вечеринки с ограниченным доступом, нам известна такая информация и полиция примет соответствующие меры реагирования", - подчеркнул Корищенко.

Он добавил, что по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры правоохранители будутбеспрепятственно заходить в каждое такое заведение для проведения неотложных следственных действий и документирования правонарушений.

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