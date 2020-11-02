ПФУ направил 600 млн грн на финансирование пенсий ноября

2 ноября, 2020, 16:34

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий ноября и направил на выплаты 600 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению со 2 ноября 2020 года ПФУ начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.

В пресс-службе отметили, что выплата будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Напомним, в октябре ПФУ направил 1,2 млрд грн на выплаты пенсий.

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