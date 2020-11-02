ПФУ направил 600 млн грн на финансирование пенсий ноября
2 ноября, 2020, 16:34
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий ноября и направил на выплаты 600 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Согласно сообщению со 2 ноября 2020 года ПФУ начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.
В пресс-службе отметили, что выплата будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
- Напомним, в октябре ПФУ направил 1,2 млрд грн на выплаты пенсий.
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