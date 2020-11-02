 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПФУ направил 600 млн грн на финансирование пенсий ноября

ПФУ направил 600 млн грн на финансирование пенсий ноября


фото: segodnya.ua
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий ноября и направил на выплаты 600 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению со 2 ноября 2020 года ПФУ начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.

В пресс-службе отметили, что выплата будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

  • Напомним, в октябре ПФУ направил 1,2 млрд грн на выплаты пенсий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

2 ноября, 2020 понедельник

1 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать