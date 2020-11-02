Октябрь в Киеве в этом году оказался самым теплым за 140 лет

2 ноября, 2020, 15:31

Октябрь 2020 года в Киеве стал самым теплым с 1881 года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

Теплее всего было 4 октября, когда температура воздуха после полудня достигла +22 °С. Холоднее всего - 21 октября, когда температура под утро опустилась до +2,5 °С.

"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда", - говорится в сообщении.