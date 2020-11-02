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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: доллар снова обновил двухлетний максимум

Официальный курс: доллар снова обновил двухлетний максимум

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 ноября 2020 года на отметке 28,45 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 30 октября курс составлял 28,43 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 2 ноября установлен на уровне 33,24 грн / евро. По состоянию на 30 октября курс составлял 33,30 грн / евро.

На наличном рынке 2 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,50, продают - по 28,60 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,40 до 28,64 грн / $, продажи - в пределах 28,47-29,70 грн / $.

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