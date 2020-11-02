Наказания за нарушение карантина не реализуются на практике, - советник Авакова

2 ноября, 2020, 15:33

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол рассказал, что мешает наказывать нарушителей карантина

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Министр здравоохранения Максим Степанов обратился в Верховную Раду с просьбой поддержать законопроект об усилении ответственности за несоблюдение правил карантина. Документ находится на рассмотрении в парламенте, согласно ему штраф за отсутствие маски может составить от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн", - говорится в сообщении.

При этом полиция и так составляет протоколы на нарушителей.

"Я не читал этот законопроект, но хочу вспомнить о десятках тысяч протоколов, которые уже были составлены, и каждый день полиция осуществляет проверку соблюдения противоэпидемических мер. Если брать по Киеву, то более 4 тыс. таких протоколов составлено, в том числе более тысячи - в отношении юридических лиц", - сказал он.

По его словам, проблема в том, что наказание не реализуются на практике.

"Как итог, другая ветвь власти - судебная - не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрены, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти - и законодательная, и исполнительная, и судебная. Полиция ежедневно оформляет протоколы. Наказание получили 8-10 процентов, это основная проблема. Если бы нарушителей наказывали, то эффект был бы", - сказал Апостол.

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