Начали работать в этом направлении, - Зеленский о расследовании вероятного участия России в кризисе по КСУ
2 ноября, 2020, 22:07
Зеленский подтвердил, что проходит расследование возможной причастности Российской Федерации к решению КСУ об отмене электронного декларирования
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, передает Еспресо.TV.
Зеленский ответил на вопрос относительно заявления секретаря СНБО Алексея Данилова по решению КСУ, который сказал о "действиях группы лиц, направленных на уничтожение украинской государственности, и в них участвует страна-агрессор".
Президента спросили, обсуждался ли этот вопрос в СНБО и рассматривается ли возможность расследования.
"Все, что я могу вам пока сказать: да, обсуждалась эта необходимость и мы начали работать в этом направлении", - сказал Зеленский.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- 30 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к решению Конституционного суда по е-декларированию причастна Россия.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
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