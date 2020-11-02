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Espreso.tvОбществоНачали работать в этом направлении, - Зеленский о расследовании вероятного участия России в кризисе по КСУ

Начали работать в этом направлении, - Зеленский о расследовании вероятного участия России в кризисе по КСУ

Зеленский подтвердил, что проходит расследование возможной причастности Российской Федерации к решению КСУ об отмене электронного декларирования

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, передает Еспресо.TV.

Зеленский ответил на вопрос относительно заявления секретаря СНБО Алексея Данилова по решению КСУ, который сказал о "действиях группы лиц, направленных на уничтожение украинской государственности, и в них участвует страна-агрессор".

Президента спросили, обсуждался ли этот вопрос в СНБО и рассматривается ли возможность расследования.

"Все, что я могу вам пока сказать: да, обсуждалась эта необходимость и мы начали работать в этом направлении", - сказал Зеленский.

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