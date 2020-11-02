На Ивано-Франковщине СБУ провела антитеррористические учения в колонии

2 ноября, 2020, 17:36

Служба безопасности Украины провела антитеррористические тренировки на территории исправительного учреждения в Галицком районе Ивано-Франковской области

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

СБУ провела антитеррористические тренировки, где, по легенде учений, осужденные боевики так называемой "ДНР" захватили в заложники работника охраны, завладели оружием и забаррикадировались в здании колонии.

"Преступники" выдвинули антиукраинские требования и добивались освобождения для себя и одного из главарей пророссийских незаконных вооруженных формирований. В это время другие осужденные совершили в колонии мятеж. К нейтрализации "террористической угрозы" были немедленно привлечены региональные подразделения Службы безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и другие субъекты борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после "переговоров" Координационная группа Антитеррористического центра при региональном управлении СБУ приняла решение о силовом захвате "террористов" и освобождении "заложника".

"Вместе с тем силы подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы "Циклон" усмирили бунт, а спасатели ГСЧС потушили пожар, совершенный мятежниками", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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