На Ивано-Франковщине СБУ провела антитеррористические учения в колонии
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
СБУ провела антитеррористические тренировки, где, по легенде учений, осужденные боевики так называемой "ДНР" захватили в заложники работника охраны, завладели оружием и забаррикадировались в здании колонии.
"Преступники" выдвинули антиукраинские требования и добивались освобождения для себя и одного из главарей пророссийских незаконных вооруженных формирований. В это время другие осужденные совершили в колонии мятеж. К нейтрализации "террористической угрозы" были немедленно привлечены региональные подразделения Службы безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и другие субъекты борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после "переговоров" Координационная группа Антитеррористического центра при региональном управлении СБУ приняла решение о силовом захвате "террористов" и освобождении "заложника".
"Вместе с тем силы подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы "Циклон" усмирили бунт, а спасатели ГСЧС потушили пожар, совершенный мятежниками", - говорится в сообщении.
Фото: ssu.gov.ua
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