На "пленках" по ОАСК похожие на Вовка, Богдана и Портнова голоса обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ, - журналист

2 ноября, 2020, 14:00

НАБУ среди записей в кабинете главы Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и с экс-заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым о назначении главой Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

"НАБУ среди записей в кабинете главы ОАСК Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при ОП Андреем Портновым о назначении главой Конституционного Суда Александра Тупицкого (или, скажем юридически точно, это какие-то очень похожие на них голоса) ", - написал он.

На записях обсуждают назначение Тупицкого главой суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.

"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС", - считает Бутусов.

Он отметил, что Тупицкий был избран главой Конституционного Суда в сентябре 2019 года, а судьей КСУ был избран в 2013-м, еще в бытность Портновым заместителем главы АП.

"В связи с международным резонансом, связанных с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде требовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, касающиеся порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей. Не исключено, что решение Конституционного Суда могли быть спровоцированы воздействием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков. Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение в этой деле. а если следствие придет к выводу, что к влиянию на решение Конституционного Суда причастен сам Офис президента, то кризис вызовет вопрос об ответственности и перезагрузка не только КС, но и ОП ", - добавил Бутусов.