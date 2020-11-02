На Черниговщине в результате ДТП, которое устроил прокурор, погибли два человека

"Утром 2 ноября у пгт Березна руководитель одной из прокуратур выехал на автомобиле "Акура" на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом". Водитель и пассажирка ВАЗа "погибли на месте", - говорится в сообщении.

Прокурор задержан, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что стало причиной жертв)

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