МЗ запустил контакт-центр по противодействию COVID-19

2 ноября, 2020, 11:23

Министерство здравоохранения запустило круглосуточный контакт-центр для противодействия COVID-19

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Сегодня, с 22 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID, может позвонить независимо от того, где этот гражданин находится на территории Украины и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный. Это номер 0800-60-20-19 ", - сказал Степанов.

По словам Степанова, в круглосуточном колцентр будет работать 150 операторов.

Министр отметил, что контакт-центр был создан в связи со сбоями в работе горячих линий в регионах.

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