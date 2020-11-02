 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМЗ запустил контакт-центр по противодействию COVID-19

МЗ запустил контакт-центр по противодействию COVID-19


фото: reuters
Министерство здравоохранения запустило круглосуточный контакт-центр для противодействия COVID-19

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Сегодня, с 22 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID, может позвонить независимо от того, где этот гражданин находится на территории Украины и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный. Это номер 0800-60-20-19 ", - сказал Степанов.

По словам Степанова, в круглосуточном колцентр будет работать 150 операторов.

Министр отметил, что контакт-центр был создан в связи со сбоями в работе горячих линий в регионах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

2 ноября, 2020 понедельник

1 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать