МЗ запустил контакт-центр по противодействию COVID-19
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Сегодня, с 22 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID, может позвонить независимо от того, где этот гражданин находится на территории Украины и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный. Это номер 0800-60-20-19 ", - сказал Степанов.
По словам Степанова, в круглосуточном колцентр будет работать 150 операторов.
Министр отметил, что контакт-центр был создан в связи со сбоями в работе горячих линий в регионах.
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