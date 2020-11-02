МЗ готовится развернуть госпиталь в киевском Дворце спорта, - Ляшко
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в интервью "Сегодня" .
"Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - цитирует издание слова Ляшко.
Кроме того, он отметил, что также рассматривается возможность развертывания полевых госпиталей.
"Это госпитали, которые должны быть развернуты в оборудованных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия", - отметил Ляшко.
Так, по его словам, это должны быть большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где возможно подвести кислород к койкоместам, обеспечить реанимационные отделения и комнаты для медицинского персонала.
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