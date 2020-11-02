Минцифры планирует зарегистрировать закоропроект о спецрежиме для IТ-бизнеса на этой неделе
Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Совсем скоро в парламенте будет зарегистрирован закон о Diia City. Над концепцией и законом работали почти год", - написал Федоров.
Министр пояснил, что Diia City - это специальный экономический и налоговый режим, который создаст одни из лучших условий для ведения IТ и креативного бизнеса.
"Минимальные налоги, либерализация трудовых отношений, защита от нападений правоохранителей и много других преимуществ", - отметил Федоров.
Он добавил, что этот проект закона станет основой построения цифроввои экономики Украины.
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