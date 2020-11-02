Мы у него деньги забрали, - Ребров рассказал, общался ли с Суркисом после матча Лиги чемпионов

2 ноября, 2020, 16:58

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, что не общался с Игорем Суркисом после матча с "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает "Трибуна".

Сергей Ребров пошутил, что "Ференцварош" отобрал у "Динамо" деньги, ведь если бы киевляне победили, то получили бы большую сумму призовых от УЕФА.

"После матча в Будапеште было общение с президентом киевлян? Нет. Наверное, он расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали. Вряд ли он меня набирал. Я рад, что игра сложилась так, как сложилась. Но для "Динамо" она могла сложиться лучше", - сказал Ребров.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Барселоны", а "Ференцварош" примет "Ювентус". Матчи состоятся 4 ноября. Начало в 22:00.

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