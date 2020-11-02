Мы у него деньги забрали, - Ребров рассказал, общался ли с Суркисом после матча Лиги чемпионов
2 ноября, 2020, 16:58
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, что не общался с Игорем Суркисом после матча с "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает "Трибуна".
Сергей Ребров пошутил, что "Ференцварош" отобрал у "Динамо" деньги, ведь если бы киевляне победили, то получили бы большую сумму призовых от УЕФА.
"После матча в Будапеште было общение с президентом киевлян? Нет. Наверное, он расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали. Вряд ли он меня набирал. Я рад, что игра сложилась так, как сложилась. Но для "Динамо" она могла сложиться лучше", - сказал Ребров.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Барселоны", а "Ференцварош" примет "Ювентус". Матчи состоятся 4 ноября. Начало в 22:00.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем".
- Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил в ворота "Ференцвароша" 1500-й гол украинских клубов в еврокубковых турнирах.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победу над "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов.
- Тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отметил, что его команда получила важное очко в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо".
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