МОН продлило сроки зачисления иностранцев в украинские вузы из-за COVID-19
2 ноября, 2020, 11:28
Министерство образования и науки (МОН) продлило сроки зачисления иностранцев в украинские вузы из-за карантина
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
"В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией продлены сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021", - говорится в сообщении.
Кроме того, ради иностранцев будет предоставляться возможность учиться по дистанционной форме, за исключением специальностей области знаний "22 Здравоохранение".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-