МОН продлило сроки зачисления иностранцев в украинские вузы из-за COVID-19

2 ноября, 2020, 11:28

Министерство образования и науки (МОН) продлило сроки зачисления иностранцев в украинские вузы из-за карантина

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией продлены сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021", - говорится в сообщении.

Кроме того, ради иностранцев будет предоставляться возможность учиться по дистанционной форме, за исключением специальностей области знаний "22 Здравоохранение".

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