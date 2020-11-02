 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМэр Кропивницкого Райкович переизбран на второй срок

Мэр Кропивницкого Райкович переизбран на второй срок


фото: kr-rada.gov.ua
Городская ТИК признала Андрея Райковича избранным городским головой Кропивницкого

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.

Согласно результатам за Райковича проголосовали 53,53% избирателей, пришедших на участки. Таким образом, Райкович переизбрался на второй срок уже в первом туре.

  • 27 ноября 2015 года Райкович был впервые избран мэром Кропивницкого.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

2 ноября, 2020 понедельник

1 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать