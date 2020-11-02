Мэр Кропивницкого Райкович переизбран на второй срок
2 ноября, 2020, 15:58
Городская ТИК признала Андрея Райковича избранным городским головой Кропивницкого
Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.
Согласно результатам за Райковича проголосовали 53,53% избирателей, пришедших на участки. Таким образом, Райкович переизбрался на второй срок уже в первом туре.
- 27 ноября 2015 года Райкович был впервые избран мэром Кропивницкого.
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