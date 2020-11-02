Мэр Кропивницкого Райкович переизбран на второй срок

2 ноября, 2020, 15:58

Городская ТИК признала Андрея Райковича избранным городским головой Кропивницкого

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.

Согласно результатам за Райковича проголосовали 53,53% избирателей, пришедших на участки. Таким образом, Райкович переизбрался на второй срок уже в первом туре.

27 ноября 2015 года Райкович был впервые избран мэром Кропивницкого.