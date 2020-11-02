КСУ 3 ноября планирует рассмотреть конституционность закона о фонде гарантирования вкладов
2 ноября, 2020, 12:43
Конституционный Суд рассмотрит закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на соответствие Основному закону
Об этом говорится в расписании суда.
На 3 ноября запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины.
Заседание пройдет в закрытом режиме.
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В то же время, 2 ноября стало известно, что Конституционный Суд в 12:00 этого дня проведет экстренное заседание по толкованию двух статей Конституции относительно статуса земли
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