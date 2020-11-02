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Espreso.tvОбществоКарантин: в Сумах станут публиковать список предприятий, нарушающих ограничения

Карантин: в Сумах станут публиковать список предприятий, нарушающих ограничения


фото: dialog.ua
Мэр города Сумы Александр Лысенко поручил городскому совету публиковать на своем сайте список местных предприятий, которые нарушают карантин

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

Мэр также поручил обновить информационные оповещения в салонах городского пассажирского транспорта на лозунг: "Снимешь маску - выйдешь из салона".

"Руководство и работники должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, санитарной обработки помещений и их проветривания. И если этого нет, то список правонарушителей, которые получили предупреждение или каким уже выписан протокол, будет обнародован на официальном сайте городского совета", - заявил Лысенко.

Как рассказали в горсовете, на прошлой неделе в Сумах провели 230 проверок на работающих объектах, в том числе в кафе, аптеках, магазинах, заведениях бытового обслуживания населения и др. Было составлено семь актов проверок и 39 протоколов.

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