Карантин: в Киеве возобновили телеуроки для школьников

2 ноября, 2020, 19:36

С сегодняшнего дня, 2 ноября, восстанавливается серия программ "Открытый урок" для учащихся 7-9 классов, которые продолжают учиться дистанционно

Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас в столице 8 школ переведены на дистанционное обучение. И 449 классов 133 школ также находятся на карантине. Чтобы облегчить учебный процесс, город продолжит серию программ "Открытый урок", но теперь для учащихся 7, 8 и 9 классов", - рассказал Мондриевский.

По его словам, посмотреть трансляцию можно будет на канале ТРК "Киев".

"Столица делает все, чтобы дистанционное обучение стало доступным, унифицированным и эффективным. А обучение в школах - максимально безопасным в новых реалиях. В то же время, если мы будем вынуждены перевести школы на карантин, учреждения должны быть готовы к такому шагу", - отметил Мондриевский.

Напомним, в марте крупнейшие украинские телеканалы запустили телеуроки для школьников 5-11 классов, которые находятся на карантине.

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