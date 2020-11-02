Google поможет Украине развивать туристическую отрасль

2 ноября, 2020, 14:14

Государственное агентство по развитию туризма подписало меморандум о сотрудничестве с Google для развития туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины

Об этом в Facebook сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марина Олеськив.

"Сегодня состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Государственного агентства развития туризма Украины с компанией Google. Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины", - написала Олеськив.

По ее словам, диджитализация туристической отрасли является одним из приоритетных направлений работы агентства, а именно поэтому важна кооперация с ведущими мировыми цифровыми компаниями.

Поэтому, ГАРТ и Google договорились обмениваться опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересного туристического направления. Кроме того, планируется совместная организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования знаний в контексте туристических отношений, сотрудничество и помощь в туристических мероприятиях, а также обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

"Убеждена, что именно работа над диджитализацией будет способствовать привлечению иностранного потока туристов в страну", - подчеркнула Олеськив.

Она добавила, что при широком доступе к интернету по всей территории Украины до сих пор прослеживается тенденция, что локальные туристические офисы не умеют правильно работать с цифровыми инструментами, в частности не используют все возможности Google, поэтому важно организовать цифровые обучения.