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Espreso.tvЗдоровьеГлава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19

Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19


фото: reuters
Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив сообщил, что заболел коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.

"Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. В очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net/ua/n3228478

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