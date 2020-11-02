Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19

2 ноября, 2020, 10:39

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив сообщил, что заболел коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.

"Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. В очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/n3228478