Глава Минрегиона Чернышев переболел коронавирусом
2 ноября, 2020, 14:16
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев оправился от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Чернышев получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в заявлении.
В Минрегионе утверждают, что и в дальнейшем будут соблюдают меры профилактики: ежедневно проверяют температуру работников и дезинфицируют помещения, в зданиях учреждения запрещено находиться без мисок. Личные приемы граждан отменены, рабочие встречи и публичные мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- Напомним, 16 октября о заражении коронавирусом сообщил министр общин и территорий Украины Алексей Чернышев
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