Глава Минрегиона Чернышев переболел коронавирусом

2 ноября, 2020, 14:16

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев оправился от COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Чернышев получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в заявлении.

В Минрегионе утверждают, что и в дальнейшем будут соблюдают меры профилактики: ежедневно проверяют температуру работников и дезинфицируют помещения, в зданиях учреждения запрещено находиться без мисок. Личные приемы граждан отменены, рабочие встречи и публичные мероприятия проходят в онлайн-режиме.