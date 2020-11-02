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Espreso.tvОбществоГлава Минрегиона Чернышев переболел коронавирусом

Глава Минрегиона Чернышев переболел коронавирусом

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев оправился от COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Чернышев получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в заявлении.

В Минрегионе утверждают, что и в дальнейшем будут соблюдают меры профилактики: ежедневно проверяют температуру работников и дезинфицируют помещения, в зданиях учреждения запрещено находиться без мисок. Личные приемы граждан отменены, рабочие встречи и публичные мероприятия проходят в онлайн-режиме.

  • Напомним, 16 октября о заражении коронавирусом сообщил министр общин и территорий Украины Алексей Чернышев
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