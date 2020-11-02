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Espreso.tvОбществоГлава МВД Турции и пресс-секретарь Эрдогана сообщили, что заболели COVID-19

Глава МВД Турции и пресс-секретарь Эрдогана сообщили, что заболели COVID-19

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщили о заражении коронавирусом

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующие сообщения чиновников в соцсетях.

"В понедельник, когда самочувствие ухудшилось, сделали повторный тест и получили положительный результат - у жены, дочери и меня. Лечение, которое мы продолжали дома до вчерашнего, перенесено в больницу по совету врачей", - сообщил министр внутренних дел в Twitter.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что почти вылечился.

"Я достиг финальной стадии лечения от коронавируса, болезнь была с легкими симптомами. Сейчас чувствую себя хорошо", - написал Калин в Twitter.

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