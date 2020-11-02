Глава МВД Турции и пресс-секретарь Эрдогана сообщили, что заболели COVID-19

2 ноября, 2020, 10:02

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщили о заражении коронавирусом

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующие сообщения чиновников в соцсетях.

"В понедельник, когда самочувствие ухудшилось, сделали повторный тест и получили положительный результат - у жены, дочери и меня. Лечение, которое мы продолжали дома до вчерашнего, перенесено в больницу по совету врачей", - сообщил министр внутренних дел в Twitter.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что почти вылечился.

"Я достиг финальной стадии лечения от коронавируса, болезнь была с легкими симптомами. Сейчас чувствую себя хорошо", - написал Калин в Twitter.

Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.



Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum. - Ibrahim Kalin (@ ikalin1) October 31, 2020