Глава МВД Турции и пресс-секретарь Эрдогана сообщили, что заболели COVID-19
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующие сообщения чиновников в соцсетях.
"В понедельник, когда самочувствие ухудшилось, сделали повторный тест и получили положительный результат - у жены, дочери и меня. Лечение, которое мы продолжали дома до вчерашнего, перенесено в больницу по совету врачей", - сообщил министр внутренних дел в Twitter.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что почти вылечился.
"Я достиг финальной стадии лечения от коронавируса, болезнь была с легкими симптомами. Сейчас чувствую себя хорошо", - написал Калин в Twitter.
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.- Ibrahim Kalin (@ ikalin1) October 31, 2020
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
October 31, 2020
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