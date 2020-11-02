Фракция готова поддержать законопроект Зеленского, если не найдем менее болезненных решений, - Янченко о конфликте с КСУ

Об этом она рассказала после заседания "Слуги народа", передает "Еспрессо.TV".

"Сейчас прорабатываются и другие параллельные сценарии - это и вопрос непосредственно ответственности судей КСУ за возможные нарушения, которые они совершили во время принятия этого решения и в целом. Эти сценарии все еще рассматриваются, но президентский законопроект - это основной сценарий. Президент был недолго на фракции. Он фактически представил свои позиции, результаты выборов и то, что партия будет делать определенные выводы, возможно, в том числе кадровые выводы по результатам местных выборов. И потом он отправился на дальнейшие переговоры. Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других, менее мучительных решений, - это добровольная отставка председателя КСУ и других судей, которые принимали решения, имея конфликт интересов. Депутаты на это не могут повлиять. по моему мнению, КСУ принял это решение с нарушением духа и законов", - сказала Янченко.

По ее словам, судьи таким образом подорвали доверие к государственному органу.

"Единственное, что судьи могут сделать хорошего - это уйти с должности", - добавила Янченко.

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