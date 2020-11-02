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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины Яремчук впервые в карьере сделал хет-трик

Форвард сборной Украины Яремчук впервые в карьере сделал хет-трик


фото: Getty Images
В 11-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Гент" уверенно победил "Васланд-Беверен" со счетом 4: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Три забитых мяча на счету украинского форварда Романа Яремчука - это первый хет-трик в его карьере. Все голы украинец забил в первом тайме. Еще один гол арбитр отменил - нападающий забил за рукой.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Яремчука 13 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.

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