Форвард сборной Украины Яремчук впервые в карьере сделал хет-трик
2 ноября, 2020, 12:44
В 11-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Гент" уверенно победил "Васланд-Беверен" со счетом 4: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Три забитых мяча на счету украинского форварда Романа Яремчука - это первый хет-трик в его карьере. Все голы украинец забил в первом тайме. Еще один гол арбитр отменил - нападающий забил за рукой.
В текущем сезоне на счету 24-летнего Яремчука 13 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.
- 29 октября форварда сборной Украины Романа Яремчука признали худшим игроком матча Лиги Европы "Гент" - "Хоффенхайм".
- 30 октября главный тренер бельгийского "Гента" Вим де Деккер обвинил украинца Романа Яремчука в поражении в Лиге Европы.
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