Джонсон вводит в Англии повторный локдаун

2 ноября, 2020, 10:23

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19

"С четверга основной посыл будет тем же (что и во время самоизоляции весной - ред.) - оставайтесь дома", - заявил премьер в субботу, сообщает Интерфакс.

Он пояснил, что в понедельник обсудит этот план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг - начнется самоизоляция.

По словам Джонсона, "нет альтернативного" разрешения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции продлится до 2 декабря. В это время жителям Англии будет разрешено покидать дома только в случае необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только на вынос.

Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также для отдыха также приостановят свою работу.

При этом, школы, колледжи и университеты будут продолжат работать.

Люди, которые не могут работать из дома, в частности, строители или работники на производстве, могут продолжить посещать рабочие места.

В Англии также закроют спортзалы, при этом людям разрешено продолжить тренировки на свежем воздухе без ограничений с людьми из одного дома или с одним человеком из другого дома.

Вводится запрет на поездки за границу за исключением поездок с рабочей целью.

По данным телеканала Sky News, члены парламента проголосуют за усиление мер в среду, 4 ноября.

Премьер признал, что эти меры больно ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал поддерживать его.

Джонсон отметил, что не хочет, чтобы режим самоизоляции стал таким же жестким и тяжелым для населения, как это было весной. Кроме того, он заверил, что уже в начале следующего года ожидаются большие успехи по борьбе против COVID-19. В частности, премьер рассчитывает, что в то время британцы уже будут иметь вакцину от коронавируса.

Он предупредил, что из-за коронавирусной инфекции британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать.

"Рождество в этом году пройдет не так, как обычно. Возможно, различия будут существенными", - заявил британский премьер.

Его решение коснется только Англии. Остальная часть Великобритании самостоятельно решают, как им следует бороться против коронавируса.

В свою очередь старший министр Майкл Гоув заявил телеканалу Sky news что режим самоизоляции в Англии, который должен действовать с 5 ноября по 2 декабря, может длиться дольше, если уровень заболеваемости коронавирусом не упадет.

"С таким очень опасным вирусом, его способностью так быстро распространяться, было бы глупо предполагать с абсолютной уверенностью, что случится в следующие четыре недели", - сказал он, отметив при этом, что у правительства есть точный план действий на эти недели.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия на фоне ситуации с коронавирусом ранее уже повторно ввели частичные ограничительные меры, напоминают западные СМИ.

Как отмечают СМИ, научные советники британского правительства предупреждали власть, что показатели распространения коронавируса опережают их предсказания, и если текущий уровень инфицирования сохранится, то к началу декабря, когда зимняя погода еще сильнее ухудшит ситуацию, система здравоохранения исчерпает ресурс отделений интенсивной терапии.

Между тем, лидер главной оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что самоизоляция в Англии была введена слишком поздно: в результате она продлится дольше, чем было возможно, и дорого обойдется населению страны. Также Стармер призвал власти улучшить систему отслеживания заражений, чтобы гарантировать окончания режима самоизоляции в начале декабря.

Между тем, медицинские службы Великобритании в сутки диагностировали 23254 случаи коронавируса COVID-19, сообщило британское издание The Guardian в воскресенье.

Также была зафиксирована смерть 162 человек, зараженных COVID-19.

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Показатели за предыдущие сутки составили 21 915 и 326 соответственно. Однако, отмечает издание, более низкие цифры смертности по воскресенье часто возникают из-за задержки в передаче данных об эпидемиологической обстановке.

Всего, отмечает The Guardian, в Великобритании обнаружили более 1 млн случаев коронавируса - 1034 914. Количество умерших от COVID-19 выросло до 46 717.

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