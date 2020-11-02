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Espreso.tvОбществоДТП под Киевом, в котором погибла почти вся семья: виновника приговорили к 10 годам тюрьмы

ДТП под Киевом, в котором погибла почти вся семья: виновника приговорили к 10 годам тюрьмы

Водитель Mercedes-Benz, устроивший ДТП на Столичном шоссе, в котором погибла почти вся семья, получил 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"К наказанию в виде 10 лет лишения свободы приговорен водитель, ставший причиной ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

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