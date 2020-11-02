ДТП под Киевом, в котором погибла почти вся семья: виновника приговорили к 10 годам тюрьмы

2 ноября, 2020, 16:10

Водитель Mercedes-Benz, устроивший ДТП на Столичном шоссе, в котором погибла почти вся семья, получил 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"К наказанию в виде 10 лет лишения свободы приговорен водитель, ставший причиной ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Напомним, 12 июля на Столичном шоссе на Киевщине произошла авария, в которой погибла почти вся семья. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Hyundai Tucson. В результате столкновения погибли четыре человека, которые ехали в автомобиле Hyundai Tucson.

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