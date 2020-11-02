Денисова обратилась к российскому омбудсмену в связи с пытками украинского политзаключенного Шумкова

2 ноября, 2020, 15:30

2 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о пытках украинского политзаключенного Александра Шумкова в российской тюрьме

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала в Facebook.

"Сообщение от родных о нанесении телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу и беспокойство за его жизнь. Обстоятельства, при которых сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ по Тверской области нанес физический и психологический вред жизни и здоровью Александру, неизвестны", - заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Она назвала поведение работников российской тюрьмы пытками и жестоким обращением с заключенными, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальновой с требованием принять срочные меры реагирования, а именно: прекратить пытки гражданина Украины, провести тщательное расследование обстоятельств вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи", - написала Денисова.

В то же время она призвала представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубое нарушение прав незаконно удерживаемого на территории РФ гражданина Украины Александра Шумкова и в пределах своих полномочий способствовать личной безопасности и беспрепятственному возвращению нашего соотечественника в Украину в конце срока заключения.

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