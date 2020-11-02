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Espreso.tvСпортЧисора обещал Усику приехать в Киев

Чисора обещал Усику приехать в Киев


фото: Matchroom Boxing
Британский боксер Дерек Чисора пообещал Александру Усику приехать в Киев

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на iFL TV.

Усик со удовольствием покажет Чисоре Украины.

"Мне понравилось отношение Чисоры. Он пришел после поединка, мы пообщались с ним. Он рассказал, что ему нравится наша сауна. Чисора сказал, что приедет в Киев. Я с удовольствием его встречу и покажу ему это прекрасный город, нашу страну", - сказал Александр Усик.

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