Чисора обещал Усику приехать в Киев

2 ноября, 2020, 15:44

Британский боксер Дерек Чисора пообещал Александру Усику приехать в Киев

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на iFL TV.

Усик со удовольствием покажет Чисоре Украины.

"Мне понравилось отношение Чисоры. Он пришел после поединка, мы пообщались с ним. Он рассказал, что ему нравится наша сауна. Чисора сказал, что приедет в Киев. Я с удовольствием его встречу и покажу ему это прекрасный город, нашу страну", - сказал Александр Усик.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победный бой с британцем Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа.

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