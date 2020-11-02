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Espreso.tvОбществоЧисло жертв землетрясения в Турции достигло 79 человек

Число жертв землетрясения в Турции достигло 79 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 6.6, которое произошло в турецком Измире, возросло до 79

Об этом свидетельствуют данные Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

С 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.

В ночь на понедельник через 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Всего из-под завалов извлекли 105 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

30 октября в Эгейском море произошло мощное землетрясение . По шкале Рихтера он достиг 6,6 балла. Сильные подземные толчки продолжались около 15 секунд и ощущались в Турции и Греции.

В населенных пунктах стран обвалились здания. В Турции от землетрясения пострадала провинция Измир.

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