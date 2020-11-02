Число жертв землетрясения в Турции достигло 79 человек
Об этом свидетельствуют данные Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
С 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.
В ночь на понедельник через 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.
Всего из-под завалов извлекли 105 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.
30 октября в Эгейском море произошло мощное землетрясение . По шкале Рихтера он достиг 6,6 балла. Сильные подземные толчки продолжались около 15 секунд и ощущались в Турции и Греции.
В населенных пунктах стран обвалились здания. В Турции от землетрясения пострадала провинция Измир.
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