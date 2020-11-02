Больницы Ужгорода переполнены, тяжелобольных направляют в учреждения в других районах
2 ноября, 2020, 17:04
2 ноября в Закарпатской ОГА заявили, что больницы города заполнены на 100%, и обвинили в этом городские власти
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
"Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области", - говорится в сообщении.
21 октября региональная комиссия обязала увеличить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября - до 50%.
29 октября распоряжением руководителя государственного уровня - министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНП "Центральная городская клиническая больница" Ужгорода многопрофильного госпиталя для больных COVID-19.
В ОГА заявили, что городские власти Ужгорода саботируют все их решения.
Отмечается, что в субботу, во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за невыделения дополнительных коек в Ужгороде, больной, к сожалению, умер.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-