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Espreso.tvОбществоБольницы Ужгорода переполнены, тяжелобольных направляют в учреждения в других районах

Больницы Ужгорода переполнены, тяжелобольных направляют в учреждения в других районах


фото: reuters
2 ноября в Закарпатской ОГА заявили, что больницы города заполнены на 100%, и обвинили в этом городские власти

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области", - говорится в сообщении.

21 октября региональная комиссия обязала увеличить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября - до 50%.

29 октября распоряжением руководителя государственного уровня - министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНП "Центральная городская клиническая больница" Ужгорода многопрофильного госпиталя для больных COVID-19.

В ОГА заявили, что городские власти Ужгорода саботируют все их решения.

Отмечается, что в субботу, во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за  невыделения дополнительных коек в Ужгороде, больной, к сожалению, умер.

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