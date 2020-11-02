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Espreso.tvОбществоБоевики напали на университет Кабула: 19 погибших, десятки раненых

Боевики напали на университет Кабула: 19 погибших, десятки раненых


фото: reuters
В результате атаки на университет Кабула погибли по меньшей мере 19 человек, еще 22 получили ранения, сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана

Об этом сообщает TOLOnews.

По сообщению МВД, боевики напали на Кабульский университет, один из крупнейших высших учебных заведений Афганистана, около 11:00 утра по местному времени.

Трое нападавших проникли на территорию университета и двинулись к зданию юридического факультета, который, вероятно, был их основной целью, сообщили источники в службе безопасности.

Вооруженные столкновения между силами безопасности и боевиками продолжалось 6 годин. Силовикам удалось ликвидировать всех троих нападавших.

По словам очевидцев, нападавшие стреляли по студентам и преподавателям. В университете на тот момент находились сотни людей, многим удалось убежать.

"Все мои сокурсники были в крови. Они были ранены. Меня спрятали где-то в классе. Я выжил, но 14 моих однокурсников могли быть убиты или ранены", - сказал очевидец.

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что в результате нападения 19 человек погибли и 22 человека были ранены. Источники TOLOnews сообщают о 20 убитых и более 40 раненых.

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