Азербайджан заявил о взятии под контроль еще восьми населенных пунктов в Карабахе

2 ноября, 2020, 18:14

В понедельник, 2 ноября, армия Азербайджана взяла под свой контроль восемь оккупированных Арменией населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в Twitter.

"Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишиглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района", - сообщил он.

В свою очередь Армения обвинила Азербайджан в обстрелах, в результате которых погибли мирные жители

"Сегодня в 18:10 азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек, в результате чего один мирный житель погиб, еще двое ранены", - говорится в заявлении минобороны Армении.

31 октября сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в войне с Азербайджаном.

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