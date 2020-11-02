Арахамия хочет узнать, почему судьи КС работают в "супертурборежиме"

Об этом он сказал в комментарии одному из телеканалов, передает "Украинская правда".

"Подчеркиваю, что никакие двери мы ломать не будем и призывать к этому... Возможно, пан Тупицкий объяснит, почему это произошло (оперативные решения в закрытом режиме, - ред.), Может, из-за ковида. Я выйду и вам доложу. Буду просить пана Тупицкого, возможно, сделать перерыв на 10 минут (КС 2 ноября рассматривает представление нардепов относительно закона о рынке земли) и объяснить, почему именно так все происходит в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно", - сказал Арахамия.

Арахамия отметил, что к нему могут присоединиться еще несколько нардепов "Слуги народа", и не исключил, что их визит судьи могут расценить как "элемент давления". В то же время он отметил, что их цель - пообщаться и получить разъяснения.

Относительно возможных путей решения конституционного кризиса в стране Арахамия сказал, что хорошим шагом была бы добровольная отставка судей КС на фоне потери доверия общества или отставка Тупицкого. Однако такой вариант голове фракции СН видится маловероятным.

Арахамия сообщил, что в понедельник у фракции "Слуга народа" будет заседание по законодательной инициативе президента Владимира Зеленского о перезагрузке КС.

Он отметил, что во фракции голоса в пользу этого документа есть, но понадобятся и партнеры по голосованию из других политсил.

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