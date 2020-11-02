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Espreso.tvСпорт39-летний Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

39-летний Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции


фото: Getty Images
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter форварда.

Швед опубликовал фото в футболке национальной команды и намекнул на возвращение.

"Давно не виделись", - написал Ибрагимович под фотографией.

Златан Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции в 2016 году. На его счету 109 матчей, 61 гол и 17 результативных передач в сине-желтой футболке.

В этом сезоне 39-летний форвард провел 4 матча, забил 7 мячей и отдал 1 ассист в чемпионате Италии. "Милан" Ибрагимовича единолично занимает первое место в Серии А.

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