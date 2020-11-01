В Минске во время марша против террора задержаны более 260 человек
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
По состоянию на 21:30 установлены имена 263 задержанных на акциях протеста 1 ноября.
Марш в Минске проходил под лозунгом "Дзяды проти терора". Участники направились от станции метро "Парк Челюскинцев" до урочища Куропаты, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий.
Несмотря на разгон и задержания, предупредительные выстрелы в воздух, светошумовые гранаты, несколько колонн протестующих смогли дойти до Куропат и провести там акцию памяти.
Акции протеста в различных форматах происходили 1 ноября в различных городах страны. Задержанные также есть в Гродно и Могилеве.
- 1 ноября во столицы Беларуси милиция разогнала участников марша "Дзяды проти терора" с применением оружия и светошумовых гранат.
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