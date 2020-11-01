В Минске во время марша против террора задержаны более 260 человек

1 ноября, 2020, 21:33

В столице Беларуси во время марша "Дзяды проти терора" силовики задержали по меньшей мере 263 человека

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

По состоянию на 21:30 установлены имена 263 задержанных на акциях протеста 1 ноября.

Марш в Минске проходил под лозунгом "Дзяды проти терора". Участники направились от станции метро "Парк Челюскинцев" до урочища Куропаты, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий.

Несмотря на разгон и задержания, предупредительные выстрелы в воздух, светошумовые гранаты, несколько колонн протестующих смогли дойти до Куропат и провести там акцию памяти.

Акции протеста в различных форматах происходили 1 ноября в различных городах страны. Задержанные также есть в Гродно и Могилеве.

1 ноября во столицы Беларуси милиция разогнала участников марша "Дзяды проти терора" с применением оружия и светошумовых гранат.

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