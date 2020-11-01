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Espreso.tvМирВ Минске во время марша против террора задержаны более 260 человек

В Минске во время марша против террора задержаны более 260 человек


фото: tut.by
В столице Беларуси во время марша "Дзяды проти терора" силовики задержали по меньшей мере 263 человека

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

По состоянию на 21:30 установлены имена 263 задержанных на акциях протеста 1 ноября.

Марш в Минске проходил под лозунгом "Дзяды проти терора". Участники направились от станции метро "Парк Челюскинцев" до урочища Куропаты, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий.

Несмотря на разгон и задержания, предупредительные выстрелы в воздух, светошумовые гранаты, несколько колонн протестующих смогли дойти до Куропат и провести там акцию памяти.

Акции протеста в различных форматах происходили 1 ноября в различных городах страны. Задержанные также есть в Гродно и Могилеве.

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