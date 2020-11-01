В Минске разгоняют участников марша против террора, слышны выстрелы и взрывы

1 ноября, 2020, 15:57

В столице Беларуси милиция разгоняет участников марша "Дзяды проти терору" с применением оружия и светошумовых гранат

Об этом сообщает "Белсат".

Марш в Минске проходит под лозунгом "Дзяды проти терору". Участники направились от метро "Парк Челюскинцев" в урочище Куропаты, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий.

Во время акции в Минске состоялись задержания на проспекте Независимости и Волгоградской улице во время движения колонны до конечного пункта марша.

В Минске закрыты три станции метро по маршруту акции: Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская. Операторы мобильной связи "ограничили" доступ к мобильному интернету.

Сначала ГУВД Мингорисполкома отрицало факты предупредительных выстрелов в воздух, но позже признало их. Также, по сообщению Радио Свабода, силовики используют светошумовые гранаты.

В воскресенье, 1 ноября 2020 года, признанная международным сообществом в статусе выбранной президентом Республики Беларусь призвала соотечественников выйти на протестный Марш памяти Дзядов.

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