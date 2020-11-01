В Минске есть раненые резиновыми пулями ОМОНа
Об этом со ссылкой на информационный портал Хартыя'97 рассказывает Еспресо.TV.
"[Бойцы ОМОНа] устроили охоту на протестующих и расстреливали их резиновыми пулями. Мужчину на фото медики увезли извлекать оставшиеся внутри пули", - отмечается в сообщении.
И подобный случай является не единичным.
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В частности, во время устроенной силовиками Лукашенко "зачистки" пострадала пожилая женщина.
"Пожилая женщина сегодня после обстрела на "Экспобел": куртка пробита, на правой ноге кровь через штаны сочится, наверно от гранаты осколки", - передает телеграмм канал "Баста!".
- Напомним, 1 ноября в Минске были задержаны свыше 260 человек.
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