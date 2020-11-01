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Espreso.tvМирВ Минске есть раненые резиновыми пулями ОМОНа

В Минске есть раненые резиновыми пулями ОМОНа


фото: svaboda.org
В воскресенье, 1 ноября 2020 года, спецназовцы из МВД Республики Беларусь ранили резиновыми пулями участников мирного шествия к месту устроенных НКВД массовых расстрелов в Куропатах на окраине Минска

Об этом со ссылкой на информационный портал Хартыя'97 рассказывает Еспресо.TV.

"[Бойцы ОМОНа] устроили охоту на протестующих и расстреливали их резиновыми пулями. Мужчину на фото медики увезли извлекать оставшиеся внутри пули", - отмечается в сообщении.

И подобный случай является не единичным.

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В частности, во время устроенной силовиками Лукашенко "зачистки" пострадала пожилая женщина.

"Пожилая женщина сегодня после обстрела на "Экспобел": куртка пробита, на правой ноге кровь через штаны сочится, наверно от гранаты осколки", - передает телеграмм канал "Баста!".

  • Напомним, 1 ноября в Минске были задержаны свыше 260 человек.

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