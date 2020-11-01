В Киеве заминировали ТЦ "Украина" и Sky Mall

1 ноября, 2020, 16:09

В ГСЧС поступило сообщение о заминировании столичных торговых центров "Украина" и Sky Mall

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В колл-центр ГСЧС поступила информация от анонима о заминировании ТЦ "Украина" на Проспекте Победы, 3 и ТЦ "Sky Mall" на Шухевича, 2Т.

К обоим ТЦ выехали полиция и взрывотехники для проверки правдивости информации.

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