В Киеве заминировали ТЦ "Украина" и Sky Mall
1 ноября, 2020, 16:09
В ГСЧС поступило сообщение о заминировании столичных торговых центров "Украина" и Sky Mall
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В колл-центр ГСЧС поступила информация от анонима о заминировании ТЦ "Украина" на Проспекте Победы, 3 и ТЦ "Sky Mall" на Шухевича, 2Т.
К обоим ТЦ выехали полиция и взрывотехники для проверки правдивости информации.
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