В Харькове забили до смерти посетителя ресторана. Нардеп Шенцев отрицает, что это его охранник
Об этом сообщают в пресс служба Нацполиции, информирует Еспресо.TV .
Тело мужчины в ресторане выявила 1 ноября около 5:50.
"На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Наряду с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", - рассказали в полиции.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.
В соцсетях распространяется информация о том, что убитый человек - охранник народного депутата Дмитрия Шенцева (избирался от "Оппозиционного блока"). Политик, в свою очередь, эту информацию опровергает.
"Он никогда у меня не работал. Точка", - настаивает Шенцев.
Как уточняет ТСН.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в ночь на 1 ноября в караоке-ресторане Biani Champagneria гражданин Смирнов Руслан Вадимович открыл огонь из пистолета Fort-12, зарегистрированного на его имя. Гости заведения, чтобы его обуздать, начали разбивать бутылки об стрелка, в результате чего тот скончался на месте.
Сообщение поступило в Нацполиции в 5:49.
- Шенцев свое время входил в ближайшее окружение ныне покойного мэра Харькова Евгения Кушнарева и сопровождал его во время рокового для мэра охоты, во время которого он погиб.
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