Тихановська просит белорусов выходить на Марш честь Дзядов
По этому поводу пресс служба политики на обнародовала ее соответствующее обращение, передает Еспресо.TV .
Вот полный текст заявления:
"Сегодня мирные протестующие выходят на марш в честь Дзядов. Этот день важен для белорусов по двум причинам. Первая - семейная - ведь мы чтим память своих предков. Вторая - народная - ведь люди выходят на мирный марш в знак протеста против террора со стороны государства. Первой традиции уже несколько веков, второй - несколько десятилетий. И обе сейчас особенно актуальны, ведь такой же террор прямо сейчас повторяется в нашей стране.
Я поддерживаю всех, кто выйдет сегодня на улицу, чтобы показать: мы не забыли наше прошлое, не забудем и то, что происходит сейчас. Белорусы - мирный народ, который знает свою историю, как бы ее ни переписывали в учебниках. И придет время, когда у них появится 2020 - как год рождения новой, свободной Беларуси ".
- 1 ноября во католической церкви почитают умерших.
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