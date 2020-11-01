Тихановська просит белорусов выходить на Марш честь Дзядов

1 ноября, 2020, 14:19

В воскресенье, 1 ноября 2020 года, признана международным сообществом в статусе выбранной президентом Республики Беларусь призвала соотечественников выйти на протестный Марш чествования Дзядов

По этому поводу пресс служба политики на обнародовала ее соответствующее обращение, передает Еспресо.TV .

Вот полный текст заявления:

"Сегодня мирные протестующие выходят на марш в честь Дзядов. Этот день важен для белорусов по двум причинам. Первая - семейная - ведь мы чтим память своих предков. Вторая - народная - ведь люди выходят на мирный марш в знак протеста против террора со стороны государства. Первой традиции уже несколько веков, второй - несколько десятилетий. И обе сейчас особенно актуальны, ведь такой же террор прямо сейчас повторяется в нашей стране.

Я поддерживаю всех, кто выйдет сегодня на улицу, чтобы показать: мы не забыли наше прошлое, не забудем и то, что происходит сейчас. Белорусы - мирный народ, который знает свою историю, как бы ее ни переписывали в учебниках. И придет время, когда у них появится 2020 - как год рождения новой, свободной Беларуси ".

1 ноября во католической церкви почитают умерших.

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