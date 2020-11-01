Трамп боится Путина, - Байден
Об этом кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил во время предвыборного митинга в Детройте, передает Еспресо.TV со ссылкой на твиттер политика.
По мнению Байдена, к такому выводу наталкивает ситуация вокруг сообщений медиа по поводу обещанной Кремлем боевикам "Талибана" денежного вознаграждения за физическую ликвидацию американских военных.
"За головы американских солдат в Афганистане назначают награду. Но Трамп слишком напуган, чтобы противоречить ему (Путину - ред.)", - отметил Байден.
По его словам, после появления соответствующих журнлистських материалов Трамп "беседовал с ним (с Путиным - ред.) шесть раз и ни разу не упомянул об этом".
Кроме того, Байден обвинил Трампа в снижении авторитета США на международной арене и ухудшении отношений с партнерами по НАТО и Евросоюзом.
There is too much at stake on Tuesday to sit this election out. Tune in as @BarackObama , @StevieWonder , and I get out the vote in Detroit, Michigan. https://t.co/ihywYiR6lc- Joe Biden (@JoeBiden) October 31, 2020
- Основным днем голосования на выборах президента Соединенных Штатов являются вторник, 3 ноября.
- Однако, многие голосует досрочно. Также, учитывая пандемию COVID-19 есть возможность голосования по почте.
- Трамп заявляет, что Байден якобы сфальсифицирует голоса в свою пользу путем "почтового" голосованием.
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