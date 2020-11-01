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Espreso.tvМирТрамп боится Путина, - Байден

Трамп боится Путина, - Байден

Американский президент Дональд Трамп испытывает страх перед российским правителем Владимиром Путиным и не смеет ему возразить

Об этом кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил во время предвыборного митинга в Детройте, передает Еспресо.TV со ссылкой на твиттер политика.

По мнению Байдена, к такому выводу наталкивает ситуация вокруг сообщений медиа по поводу обещанной Кремлем боевикам "Талибана" денежного вознаграждения за физическую ликвидацию американских военных.

"За головы американских солдат в Афганистане назначают награду. Но Трамп слишком напуган, чтобы противоречить ему (Путину - ред.)", - отметил Байден.

По его словам, после появления соответствующих журнлистських материалов Трамп "беседовал с ним (с Путиным - ред.) шесть раз и ни разу не упомянул об этом".

Кроме того, Байден обвинил Трампа в снижении авторитета США на международной арене и ухудшении отношений с партнерами по НАТО и Евросоюзом.

  • Основным днем голосования на выборах президента Соединенных Штатов являются вторник, 3 ноября.
  • Однако, многие голосует досрочно. Также, учитывая пандемию COVID-19 есть возможность голосования по почте.
  • Трамп заявляет, что Байден якобы сфальсифицирует голоса в свою пользу путем "почтового" голосованием.

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