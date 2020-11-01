С сегодняшнего дня Украина будет выдавать е-визы по упрощенной процедуре

1 ноября, 2020, 11:10

Начиная с 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (е-визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре

Соответствующую инициативу Министерства иностранных дел Украины правительство одобрило еще 19 августа, рассказывает Еспресо.TV .

"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами ", - отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Так мы не только перезагрузите туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд "Украина" более новейшим и привлекательным", - приводил его слова официальный сайт ведомства.

Среди основных нововведений:

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры)

е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней)

в дополнение к существующей разовой электронной визы появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо $ 85 за оформление разовой электронной визы, теперь консульский сбор за разовую е-визу составит $ 20 за двукратную - $ 30.

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