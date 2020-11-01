Ровно 112 лет назад украинцы Галичины начали Ноябрьский срыв

1 ноября, 2020, 12:48

В ночь на 1 ноября 1918 года сечевые стрельцы заняли важнейшие учреждения Львова, включая здания губернаторства, муниципалитета, военные казармы и полиции, вывесили на ратуше желто-голубой флаг, провозгласив в городе власть Украинской Национальной Рады

Но масштаб событий Литсопадового чина (или Ноябрьского срыва) был значительно больше за городскую полосу Львова, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Чтобы предотвратить переход под власть Польши, в ночь на 1 ноября 1918 года по инициативе члена Унрады Константина Левицкого и сотника Дмитрия Витовского 15-й тернопольской, 19-й львовский, 41-й черновицкий полки, тридцатые, пятидесятые и 90-й шалаши Украинских сечевых стрельцов общей численностью 2400 человек заняли все важнейшие правительственные учреждения во Львове, Станиславе, Тарнополь, Золочеве, Сокале, Раве-Русской, Коломые, Снятине и Бориславе.

Днем венский наместник генерал-полковник Карл Георг фон Гуйн передал всю власть в Галичине своему заместителю украинцу Владимиру Децикевичу.

К вечеру 1 ноября во Львове начались уличные бои, сначала спонтанные между украинскими и польскими активистами, а затем и между военными - около 1200 украинцев противостояло около 700 поляков из числа бывших солдат австро-венгерской армии. Ожесточенные бои начались 3 ноября, когда во Львов прибыло несколько сотен сечевых стрельцов из Золочева и Равы-Русской.

После того, как руководство вийськовго восстание перешло к полковнику Григория Коссака, благодаря чему до 10 ноября сечевые стрельцы взяли под контроль две трети города.

13 ноября 1918 года, в день отречения от престола императора Карла I, УНРада провозгласила создание на территории Галичины, Буковины и Закарпатья нового государства - Западно-Украинской Народной Республики, что привело к активизации боев, которые удалось остановить 16 ноября, когда к враждующим сторонам с общим призывом к примирению и взаимных уступок обратились католический и греко-католический архиепископ Львова Бильчевский и Андрей Шептицкий.

Временным перемирием воспользовалась армия Польского королевства - разбив 10 ноября под Перемышлем украинские войска, две польские дивизии 20 ноября приняли Львов в осаду и в ночь на 22 ноября 1918 после четырехчасового боя заняли его. Остатки украинских подразделений были вынуждены оставить город и разместиться на его подступах к востоку.

"Захватив Львов польские войска и парамилитарные группировки совершили погром - подозревая, что еврейская милиция помогала украинском, за три дня в еврейских кварталах было около 150 человек убиты и 600 ранены, сожжено более 150 домов и три синагоги", - отмечается в материале Владимира Лук Демьянюк.

Другие важные события 1 ноября:

1894 - на престол России сошел ее последний император Николай II,

1922 - Османская империя прекратила свое существование;

1944 - умер митрополит Андрей Шептицкий;

1952 - США взорвали первую в мире водородную бомбу;

1993 - 12 государств образовали Европейский союз;

2006 - совершено покушение на Александра Литвиненко.

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