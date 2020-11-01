Ровно 112 лет назад украинцы Галичины начали Ноябрьский срыв
Но масштаб событий Литсопадового чина (или Ноябрьского срыва) был значительно больше за городскую полосу Львова, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .
Чтобы предотвратить переход под власть Польши, в ночь на 1 ноября 1918 года по инициативе члена Унрады Константина Левицкого и сотника Дмитрия Витовского 15-й тернопольской, 19-й львовский, 41-й черновицкий полки, тридцатые, пятидесятые и 90-й шалаши Украинских сечевых стрельцов общей численностью 2400 человек заняли все важнейшие правительственные учреждения во Львове, Станиславе, Тарнополь, Золочеве, Сокале, Раве-Русской, Коломые, Снятине и Бориславе.
Днем венский наместник генерал-полковник Карл Георг фон Гуйн передал всю власть в Галичине своему заместителю украинцу Владимиру Децикевичу.
К вечеру 1 ноября во Львове начались уличные бои, сначала спонтанные между украинскими и польскими активистами, а затем и между военными - около 1200 украинцев противостояло около 700 поляков из числа бывших солдат австро-венгерской армии. Ожесточенные бои начались 3 ноября, когда во Львов прибыло несколько сотен сечевых стрельцов из Золочева и Равы-Русской.
После того, как руководство вийськовго восстание перешло к полковнику Григория Коссака, благодаря чему до 10 ноября сечевые стрельцы взяли под контроль две трети города.
13 ноября 1918 года, в день отречения от престола императора Карла I, УНРада провозгласила создание на территории Галичины, Буковины и Закарпатья нового государства - Западно-Украинской Народной Республики, что привело к активизации боев, которые удалось остановить 16 ноября, когда к враждующим сторонам с общим призывом к примирению и взаимных уступок обратились католический и греко-католический архиепископ Львова Бильчевский и Андрей Шептицкий.
Временным перемирием воспользовалась армия Польского королевства - разбив 10 ноября под Перемышлем украинские войска, две польские дивизии 20 ноября приняли Львов в осаду и в ночь на 22 ноября 1918 после четырехчасового боя заняли его. Остатки украинских подразделений были вынуждены оставить город и разместиться на его подступах к востоку.
"Захватив Львов польские войска и парамилитарные группировки совершили погром - подозревая, что еврейская милиция помогала украинском, за три дня в еврейских кварталах было около 150 человек убиты и 600 ранены, сожжено более 150 домов и три синагоги", - отмечается в материале Владимира Лук Демьянюк.
Другие важные события 1 ноября:
1894 - на престол России сошел ее последний император Николай II,
1922 - Османская империя прекратила свое существование;
1944 - умер митрополит Андрей Шептицкий;
1952 - США взорвали первую в мире водородную бомбу;
1993 - 12 государств образовали Европейский союз;
2006 - совершено покушение на Александра Литвиненко.
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