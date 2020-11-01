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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" получит наибольшее количество депутатов в горсоветах областных центров

"Европейская Солидарность" получит наибольшее количество депутатов в горсоветах областных центров

Партия "Европейская Солидарность" будет больше депутатов в городских советах областных центров. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов (99,5%), проведенного Центральным штабом партии. "Европейская Солидарность" - единственная партия, которая будет иметь фракции в горсовете каждого областного центра Украины

Кандидаты от "Европейской Солидарности" избраны главами более чем в 100 ОТГ по всей Украине. Среди них - руководители с большим опытом местного самоуправления, общественные активисты, молодые перспективные кандидаты, которые планируют реализовывать преимущества децентрализации в своих громадах.

Партия получила первое место на выборах в горсовет в Киеве, а также в областных советах в Киевской, Львовской, Тернопольской и Ривненской областях.

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